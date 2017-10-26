В Кремле оценили необходимость новых законов для защиты журналистов

Введение дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 26 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«К сожалению, каждый из нас может подвергнуться нападению сумасшедшего человека. Никто, к сожалению, от этого не застрахован», — сказал Песков.

На его взгляд, было бы неправильным выделять работников СМИ в отдельную группу, требующую повышенного уровня защиты. «Опять же это абсолютная схоластика, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется», — повторил представитель Кремля.

«Что касается Муратова (главный редактор «Новой газеты» — прим. «Ленты.ру»), каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым. Конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству», — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Муратов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что после случая с нападением на журналистку этой радиостанции Татьяну Фельгенгауэр он намерен вооружить сотрудников своего издания.

23 октября на ведущую «Эха Москвы» напал 48-летний Борис Гриц. Он ослепил охрану и пробрался в редакцию, отыскал журналистку и порезал ей горло. Фельгенгауэр экстренно госпитализировали и прооперировали.

Гриц был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).

P.S.

Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»

Редакция «Ленты.ру» сердечно поддерживает Таню, желает мужества ее близким и скорейшего выздоровления ей самой.

Некоторые из сотрудников и авторов «Ленты.ру» работали на «Эхе» со дня основания радиостанции, а некоторые трудятся на ней по сей день. Там работают наши знакомые, коллеги, друзья и близкие. То, что случилось на «Эхе» — касается всех журналистов, вне зависимости от того, чем они заняты каждый день: пишут ли заметки, выходят ли в радиоэфир, снимают ли видеосюжеты. Это наша общая трагедия и боль.

Таня, мы будем очень ждать вашего возвращения в эфир. Пусть все будет хорошо!

Полный текст письма редакции можно прочесть ЗДЕСЬ

Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»