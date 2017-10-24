Фельгенгауэр передала через родных трогательное рукописное послание коллегам

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр передала через родных рукописное послание коллегам. Его фото публикуют в соцсетях журналисты радиостанции.

«Все-все-все. Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Алсо впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами — обнимемся», — написала Фельгенгауэр.

23 октября врачи НИИ имени Склифосовского прооперировали Фельгенгауэр и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ведущая пришла в сознание, медики заявили, что последствия, связанные с ранением, устранены.

Ведущая пострадала от нападения Бориса Грица, который 23 октября, ослепив охрану, ворвался в редакцию «Эха Москвы», отыскал журналистку и пырнул ее ножом. Нападавшего задержали, а Фельгенгауэр экстренно госпитализировали.

В отношении Грица возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 24 октября нападавшему предъявили обвинение, частично он признал вину. Формулировка о покушении на убийство предусматривает до 11 лет лишения свободы, но сначала экспертиза должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.

На допросе Гриц заявил, что атаковал Фельгенгауэр из-за того, что та «сексуально изводила» его, «используя телепатический контакт». За несколько недель до того, как Гриц пробрался в редакцию, он писал о Фельгенгауэр в своем онлайн-дневнике.