В дневнике порезавшего Фельгенгауэр всплыли детали тайных «отношений» с ведущей

В сети обнаружили онлайн-дневник Бориса Грица, пробравшегося в редакцию «Эха Москвы» и пырнувшего ножом в горло журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Судя по записям, последние несколько месяцев его преследовали навязчивые мысли о ведущей.

Первый раз Гриц упомянул фамилию женщины 14 сентября. «Для ясности. То, что сейчас происходит, — это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днем, ночью», — писал он в посте. Мужчина заявил, что это продолжается уже пару недель, и на его попытки остановить происходящее ведущая не обращает внимание.

Гриц обратился к ее коллегам и приемному отцу Павлу Фельгенгауэру с просьбой повлиять на поведение Татьяны, которая, как он считает, следит за ним и мстит. «Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — предупредил он, заключив, что «от Татьяны Фельгенгауэр его уже тошнит».

За месяц до этого, 16 августа, Гриц разместил картинку, которая, предположительно, описывает его отношение к журналистке. В феврале 2017 года аналогичное изображение он адресовал Виктору Шендеровичу, также выступающему на «Эхе Москвы».

Еще один пост про ведущую Гриц написал 20 октября. Он сообщил был вынужден обратиться к «известному в Москве экстрасенсу Михаилу Львовичу Перепелицину», поскольку Татьяна постоянно «использует его для удовлетворения своей похоти», а также экспериментирует «с прекращением его дыхания». «Сегодня окончательно убедился, что на эту сволочь Фельгенгауэр работают какие-то хакеры», — заключил он.

Остальные записи в дневнике не касаются радиоведущей и по большей части написаны на английском языке. Гриц, физик по образованию, много писал о том, что в Израиле ему отказали в приеме на работу в 15 учебных заведениях. Его также не взяли работать водителем, поскольку права он получал в Канаде. На это мужчина жаловался комиссару ООН.

Желая рассказать о своих проблеме широкой аудитории, Гриц обращался на израильские телеканалы, но получил отказ. «Демократия по-израильски», — делал вывод мужчина.

Ранее 23 октября Гриц проник в здание, где располагается редакция «Эха Москвы», ослепил охранника, отыскал Фельгенгауэр и пырнул ее ножом в горло. Журналистка госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, ей потребовалась операция.

По имеющимся данным, у 48-летнего Грица двойное гражданство Израиля и России. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.