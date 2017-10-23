Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр: потерпевшая ранена в шею, угрозы ее жизни нет. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной нападения на журналистку стал личный конфликт, не имеющий отношения к работе. Уголовное дело по факту нападения в ближайшее время будет возбуждено полицией», — отметил источник.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована», — отмечается в сообщении на сайте «Эха Москвы».

Фото: страница Виталия Рувинского в Facebook 1 /4

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил «Интерфакс», что в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится журналистка.

«Мне известно, что она дышит», — уточнил он.

Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру. Татьяна работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.