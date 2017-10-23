Появились подробности нападения на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Перед нападением на журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр неизвестный ослепил из газового баллончика охранника здания, где находится редакция. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщила помощник главного редактора «Эхо Москвы» Любовь Пухова.

«Неизвестный вошел на проходную здания на Новом Арбате. Он ослепил охрану, а затем поднялся на лифте на 14 этаж и напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр», — рассказала она.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована с ранением в шею. По данным источника «Ленты.ру», ее жизни ничто не угрожает.

Фото: страница Виталия Рувинского в Facebook 1 /3

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетр и она госпитализирована», — отмечается в сообщении на сайте «Эхо Москвы».

Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру. Татьяна работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.