Силовые структуры
 

Появились подробности нападения на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр

Перейти в «Мою Ленту»

Перед нападением на журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр неизвестный ослепил из газового баллончика охранника здания, где находится редакция. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщила помощник главного редактора «Эхо Москвы» Любовь Пухова.

«Неизвестный вошел на проходную здания на Новом Арбате. Он ослепил охрану, а затем поднялся на лифте на 14 этаж и напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр», — рассказала она.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована с ранением в шею. По данным источника «Ленты.ру», ее жизни ничто не угрожает.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетр и она госпитализирована», — отмечается в сообщении на сайте «Эхо Москвы».

Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру. Татьяна работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.

Предыстория: Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр
«Эхо Москвы» обвинили в нарушении закона о запрете агитации в день тишины
«Эхо Москвы» выселят c Нового Арбата
Последние новости
Появились подробности нападения на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр
Заключенный обвинил тюрьму в отказе помочь при четырехдневной эрекции
В Крыму придумали способ решить проблемы с пресной водой
Оптическая иллюзия с загадкой от «Макдоналдс» ослепила пользователей сети
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
Соратник Януковича признался в финансировании нового Майдана в Киеве
«Волк с Уолл-стрит» рассказал о крупнейшей афере при размещении криптовалют
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

Новый пират

Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
16:5921 октября

Задержанного тыловика столичного главка МВД отправили под домашний арест

14:4821 октября

Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области

18:5820 октября

Руководитель cобственной безопасности МВД Адыгеи задержан за взятку

Силовые структуры00:0117 октября

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
11:3621 октября

Задержано руководство петербургского отделения Российского союза молодежи

05:5021 октября

Программист Левашов заочно арестован

15:5020 октября

Возбуждено дело по факту смерти девочки после операции в Москве

Силовые структуры08:56Сегодня

Векселя исчезают в полдень

В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
20:1620 октября

СК назвал две версии по делу о смерти Марьянова

12:4620 октября

Налетчики расстреляли троих мужчин в кафе Армавира

21:5820 октября

Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления

Россия
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
All the best вам
Как завершался XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Тольяттинские медики заразили пациентку ВИЧ
Красноярские депутаты обсудят совет коллеги «следить за базаром»
Жительнице Омска пришлось заправить машину скорой помощи за свой счет
В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие «Норд-Оста»
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Швеция потребовала от Северной Кореи вернуть долг 43-летней давности
Французских родителей засудят за сына по имени Джихад
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Соратник Януковича признался в финансировании нового Майдана в Киеве
Соратник Яроша рассказал о подготовке штурмовиков для зачистки Донбасса
Семенченко назвал срок свержения Порошенко
Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс
Саакашвили потребовал ликвидировать СБУ и «барыжную гвардию»
Мэром Тбилиси станет бывший футболист
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Российской экономике предрекли рекордный рост
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
СМИ узнали о возможном повышении минимального трудового стажа в России
Украина назвала условия покупки газа у России
В Подмосковье завершился первый этап проекта ГЧП по теплоснабжению
Минтруд опроверг возможность повышения минимального трудового стажа
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области
Задержано руководство петербургского отделения Российского союза молодежи
Программист Левашов заочно арестован
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
В России испытают замену «Сатаны»
ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180
Раскрыта главная причина смерти миллионов человек
Назван способ распознать женскую ложь
Все материалы
Спорт
Кшиштоф Володарчик и Мурат Гассиев Печень по-осетински
Польский чемпион не выдержал напора железного россиянина
WADA начало расследование о масштабной системе допинга в Китае
Назван лучший молодой футболист мира
Судья споткнулся об игрока и дал ему желтую карточку
Неймара закидали бутылками
В Египте исламисты убили футболиста
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Все материалы
Культура
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
Матильда Кшесинская«Это был первый грех на моей совести»
Матильда Кшесинская о романе с Николаем II и другими членами императорской семьи
Автор «Лжи "Матильды"» избил резиновую куклу Учителя за отказ идти на дебаты
Романа Полански обвинили в совращении 10-летней девочки
Режиссер хвастался знакомством с Дауни-младшим и приставал к женщинам
Умер один из создателей AC/DC Джордж Янг
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
Фото скучающей Мэй на саммите ЕС стало мемом в соцсетях
Отдыхающие на теплом асфальте саратовские рабочие рассмешили соцсети
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Сайты испанского правительства подверглись хакерской атаке
Все материалы
Ценности
«Забивать других дано просто от бога»
Татуировка помогает девушке победить редкую болезнь
Бузова вышла на подиум MBFW в прозрачном платье
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Россияне захотели купить свитер «танцующего миллионера»
Женщин предложили помечать
«Голая» помада Ники Минаж сделала американок похожими на кукол
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Испугавшийся крушения самолета британец наспех сделал предложение своей девушке
Депортированный из Швеции россиянин попытался вернуться ради кота
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы