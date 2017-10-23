Опубликовано фото пырнувшего в шею журналистку «Эха Москвы»

Главный редактор сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал в Twitter фотографию напавшего на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

Других подробностей Рувинский не приводит. Ранее помощница главного редактора «Эха Москвы» Любовь Пухова рассказала об обстоятельствах нападения на Фельгенгауэр. По ее словам, 23 октября неизвестный ослепил охрану, после чего ворвался в редакцию и проследовал к рабочему месту журналистки. Там он пырнул ее ножом в горло. Нападавшего оперативно задержали.

Фото: страница Виталия Рувинского в Facebook 1 /3

По словам представителя радиостанции, Фельгенгауэр госпитализировала, она находится с тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.

Татьяна Фельгенгауэр — заместитель главного редактора «Эха Москвы», корреспондент и ведущая программ радиостанции. Работает на «Эхе» более 10 лет. Татьяна приходится приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.