Порезавший журналистку «Эха Москвы» оказался иностранцем

Мужчина, напавший с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, оказался иностранцем. Об этом сообщили в московском главке МВД России, передает РИА Новости в понедельник, 23 октября.

«Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», — рассказал собеседник агентства. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Как передает «Интерфакс», личность задержанного пока неизвестна. «Документов при нем полностью нет, мы установим его имя и фамилию», — отметил представитель столичного главка полиции Юрий Титов.

Ранее главный редактор сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский опубликовал фотографию напавшего.

По данным МВД, неизвестный проник в помещение радиостанции, брызнул в лицо одному из охранников газ из баллончика, после чего ворвался в редакцию и проследовал к рабочему месту Фельгенгауэр. Там он ударил ее ножом в горло. Нападавшего задержали сотрудники охраны, после чего передали полиции.

Фото: страница Виталия Рувинского в Facebook 1 /3

Как сообщалось, журналистка госпитализирована, она находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.

Татьяна Фельгенгауэр — заместитель главного редактора «Эха Москвы», корреспондент и ведущая программ радиостанции. Работает на «Эхе» более 10 лет. Татьяна приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.