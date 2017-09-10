«Эхо Москвы» обвинили в нарушении закона о запрете агитации в день тишины

В Мосгоризбирком поступило несколько жалоб на предвыборную агитацию в день тишины на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом заявил председатель комиссии Валентин Горбунов, передает в воскресенье, 10 сентября, «Интерфакс».

«На радио в день тишины прокручивался повтор рекламной программы с [Дмитрием] Гудковым», — сказал Горбунов.

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Также, по его словам, на сайте радиостанции была размещена ссылка на ресурс, «который явно подпадает под признаки агитации». «Не понимаю, как такое уважаемое издание, как "Эхо Москвы" пошло на такое», — заключил глава Мосгоризбиркома.

Горбунов добавил, что радиостанция может быть привлечена к административной ответственности.

Главред «Эха» Алексей Венедиктов заявил агентству, что радиостанция не транслировала повтор программы с Гудковым в день тишины. «Никаких нарушений не было. Мы люди опытные. И к нам никто не обращался», — заверил главред. Он также заметил, что Гудков не является кандидатом и призывал идти на выборы без упоминания какой-либо партии.

В день тишины накануне дня голосования любая предвыборная агитация считается незаконной.