В ЕР похвалили «Яблоко» за успех на московских муниципальных выборах

Руководство «Единой России» положительно оценивает результаты партии на столичных муниципальных выборах. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в понедельник, 11 сентября, передает «Интерфакс».

«"Единая Россия" из 1502 мандатов, которые были в этой компании выставлены, получила 1152 мандата. Это выше 76 процентов», — сказал он, подчеркнув, что это хороший результат.

Вместе с тем Неверов признал, что в некоторых районах единороссы не смогли получить большинства, а где-то и вовсе остались без мандатов. Это причина разобраться в допущенных ошибках, но не наказывать кого-либо, подчеркнул секретарь генсовета партии.

Результаты «Яблока» на выборах московских муниципальных депутатов Неверов назвал хорошими, отметив, что представители либеральной оппозиции «умело выстроили свою кампанию и провели большое количество встреч». Вице-спикера нижней палаты парламента при этом удивили низкие результаты по Москве парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

По данным Мосгоризбиркома, которые приводит агентство, по результатам обработки почти всех протоколов ЕР стала абсолютным лидером на муниципальных выборах в Москве. По предварительным данным, она получает 1154 из 1502 мандатов. На втором месте идет «Яблоко» с показателем в 176 мандатов, еще 108 достаются самовыдвиженцам. У коммунистов почти в пять раз меньше мест в муниципальных советах: 43 против 212, которые они занимали ранее.