Единоросс вышел в лидеры на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу

Кандидат от «Единой России» Сергей Яхнюк лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу после подсчета 43 процента протоколов участковых комиссий. Об этом сообщает РИА Новости.

Результат единоросса, по предварительным данным, составляет 57,52 процента голосов.

За ним следуют кандидат от КПРФ Николай Кузьмин (12,62 процента) и Марина Любушкина от «Справедливой России» (8,73 процента).

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Всего в довыборах по этому округу участвовали кандидаты от девяти партий.

В то же время на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по Брянскому округу лидирует кандидат от ЛДПР Борис Пайкин.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования, 10 сентября, в 82 из 85 регионов. В 16 субъектах выбрали глав регионов, в шести — региональные парламенты. В этот день прошли и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.