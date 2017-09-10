Цыденов победил на выборах главы Бурятии

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») лидирует на выборах с показателем в 87,46 процента голосов. Об этом свидетельствуют результаты обработки 97,85 процента протоколов, приводит данные ЦИК «Интерфакс» в воскресенье, 10 сентября.

Вторую строчку занимает кандидат от «Коммунистов России» Батодалай Багдаев, за него проголосовали 5,15 процента избирателей. Еще 4,37 процента голосов набрал либерал-демократ Сергей Дорош.

Явка на на момент закрытия избирательных участков составила 40,98 процента, пишет ТАСС.