Памфилова раскрыла тонкость подсчета явки

Глава ЦИК России Элла Памфилова объяснила, что некорректно сравнивать явку на нынешних выборах в единый день голосования с показателями прошлогодней кампании, когда проходили парламентские выборы. Ее слова приводит в воскресенье, 10 сентября, РИА Новости.

«Сейчас некоторые эксперты, политики оппозиционные допускают некорректное абсолютно сравнение явки на нынешних выборах с уровнем явки на прошедших парламентских выборах. Это некорректно», — заявила глава ЦИК.

Памфилова специально сравнила уровень явки с предыдущими аналогичными выборами, которые были в 2012 году. По ее словам, в сравнении с губернаторскими выборами того года она оказалась ниже в Бурятии, Карелии, Белгородской, Калининградской, Новгородской областях, немного ниже в Марий Эл, Кировской области. Чуть выше явка в этом году в Мордовии, по Удмуртии разница оказалась небольшой.

Материалы по теме День выборов В России проходит единый день голосования

«Здесь корректны сравнения. И это может свидетельствовать о многом — и насколько объективно, адекватно явка отражается, есть ли искусственное занижение. Очевидно, что здесь нет никакого искусственного занижения», — отметила глава ЦИК.

Она отметила, что «резко изменился, увеличился процесс и наблюдения, и прозрачности выборов, не было тогда видеонаблюдения как сейчас». «Реальная явка, которая реально отражает, будем надеяться», — добавила Памфилова.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов состоятся, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.