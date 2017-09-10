Раскрыты подробности пьяного дебоша на выборах в Калининграде

Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила удаление «пьяного в стельку» наблюдателя с избирательного участка в Калининградской области, сообщает «Интерфакс».

«Было одно удаление наблюдателя в Калининградской области — он был в стельку пьян», — сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что в Калининграде полиция проводит проверку по факту нарушения правопорядка на избирательном участке. Об этом сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-службы регионального УВД Светлана Поставничая.

Ранее в сети появилось видео с пьяным дебошем наблюдателя от ЛДПР на избирательном участке номер 196 в Калининграде. Отмечается, что 34-летний гражданин нецензурно выражался в адрес полицейских вследствие чего был задержан. Затем он был доставлен в дежурную часть для разбирательств.