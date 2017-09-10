Наблюдатель от ЛДПР устроил пьяный дебош на выборах в Калининграде

В Калининграде полиция проводит проверку по факту нарушения правопорядка на избирательном участке номер 196, выяснил «Интерфакс».

Отмечается, что полицейские задержали 34-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок. Его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции собирают материалы для принятия процессуального решения.

Впоследствии удалось установить, что задержанный является наблюдателем от ЛДПР. Он находился в нетрезвом виде и нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции.

В Калининградской области в выборах губернатора принимают участие Антон Алиханов («Единая Россия»), Евгений Мишин (ЛДПР), Игорь Ревин (КПРФ) и Екатерина Тимофеева (Российская экологическая партия «Зеленые»).