Собака с паспортом пришла на выборы в Улан-Удэ

В столице Республики Бурятия Улан-Удэ собака с паспортом пришла на избирательный участок в воскресенье, 10 сентября. Видео опубликовано на YouTube-канале Baikal Daily.

На кадрах видно, как животное с документом в зубах стоит в помещении участка. За кадром женщина отмечает, что собака пришла голосовать, но из-за видеосъемки этого делать не хочет. Как оказалось, пес просто нес паспорт своей хозяйки и не хотел его отдавать.

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Избирательные участки в Бурятии уже закрылись, начался подсчет голосов. «Проголосовали 35,05 процента, то есть 250 102 человека», — сообщал председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 регионах, в том числе в Бурятии, выбирают глав субъектов. Прямые выборы главы проходили в республике впервые с 2002 года.