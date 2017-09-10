Избирательные участки закрылись в Томской области

В Томской области, где впервые за последние 14 лет проходили прямые выборы губернатора, закрылись избирательные участки. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

Всего, по данным на 18:00 по местному времени, проголосовали 22,56 процента избирателей. Как пояснил председатель избирательной комиссии региона Эльман Юсубов, комментируя журналистам столь низкую явку, «никакого понуждения избирателей к участию в голосовании не было».

«Абсолютно свободное голосование. Это качественное и главное достояние нашей избирательной кампании. В отличие от прежних лет ни один избиратель в письменной или иной форме не заявил, что его принуждают проголосовать», — отметил Юсубов.

В регионе работали 777 постоянных и один временный избирательный участок в СИЗО города Колпашево. За пост губернатора там боролись четыре кандидата: врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин (от «Единой России»), руководитель фракции в Законодательной думе Томской области, депутат Наталья Барышникова (от КПРФ), заведующий отделением врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев (от «Справедливой России») и глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (от ЛДПР).

Избирательные участки также закрылись еще в семи сибирских регионах: республиках Алтай, Хакасия и Тува, Красноярском и Алтайском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают глав регионов, еще в шести — депутатов региональных парламентов.