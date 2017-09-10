ЦИК запустил счетчики предварительных итогов выборов

В информационном центре Центризбиркома России запущены первые счетчики с предварительными итогами голосования. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 10 сентября.

По данным комиссии, уже начался подсчет голосов избирателей на выборах мэра Якутска и депутатов городской думы Петропавловска-Камчатского.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на выборах в Сахалинскую облдуму по итогам обработки свыше 35 процентов бюллетеней лидирует «Единая Россия» с показателем в 58 процентов голосов.

Избирательные участки уже закрылись, в частности, в Якутске и Владивостоке.

В этом году в единый день голосования, 10 сентября, в России проходит более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. В частности, жители 16 регионов выбирают губернатора.