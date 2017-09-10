ЦИК огласил явку на довыборах в Госдуму

Явка на довыборах в Госдуму в Кингисеппском округе в Ленинградской области по данным на 12:00 составила 6,39 процента, в Брянском — 10,31 процента. Об этом ТАСС заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

В обоих округах за вакантные места борются по девять кандидатов.

В Кингисеппском округе в Ленинградской области 18 сентября 2016 года победил бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин, но через четыре дня президент России Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки (СВР). В связи с этим Нарышкин отказался от мандата.

В Брянском округе в 2016 году победил член «Единой России» Владимир Жутенков. В июне этого года он добровольно сложил полномочия, чтобы вернуться к работе на собственном сельскохозяйственном предприятии в Брянской области.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов пройдут, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.