В выборах на Сахалине обозначила лидерство «Единая Россия»

На выборах в Сахалинскую областную думу лидирует «Единая Россия», сообщает ТАСС.

После обработки более 35 процентов бюллетеней партия набрала порядка 58 процентов голосов.

«Обработано 36,64 процента бюллетеней. Партия "Единая Россия" набрала 58,4 процента голосов. Далее следует ЛДПР — 12,13 процента и КПРФ — 9,6 процента», — рассказали агентству.

По мнению председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова, предварительные результаты выборов показывают, что партии на Сахалине и Курилах не пользовались правом привлечения сторонников.

«Они не проводили встречи с коллективами, людьми. А у "Единой России" это ежедневная работа», — сказал Иконников.

Он пояснил, что многие партии появляются только в выборный период, и результат — низкий процент голосов избирателей. Иконников отметил и слабый диалог партий на Сахалине и Курилах.

По данным облизбиркома, в единый день голосования 10 сентября на островах проходили сразу шесть выборных кампаний. Главная — по выборам депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 — по одномандатным округам (мажоритарная система). В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатов-одномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.