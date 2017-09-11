Результаты голосования по двум УИК в Мордовии аннулированы

Итоги голосования по двум участковым избирательным комиссиям в Саранске (Мордовия) признаны недействительными. Об этом в понедельник, 11 сентября, РИА Новости сообщил председатель ЦИК республики Александр Косов.

Он не уточнил, в связи с чем принято такое решение.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на двух участках в столице республике идет проверка по выявленным нарушениям. В частности, речь идет об избирательном участке № 527, где секретарю регионального отделения партии КПРФ выдали бюллетень, заполненный за кандидата от «Единой России».

Кроме того, сообщалось о приостановке работы участка № 552 в Ленинском районе Саранска. Решение было принято после жалобы избирателя на то, что он получил бюллетень без печати, пояснила секретарь регионального ЦИК Светлана Федонина. Выяснилось, что по документам неустановленного образца успели проголосовать почти 300 человек.

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Ранее в понедельник Следственный Комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов. Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»). Подозреваемых и задержанных по делу в настоящее время нет.

10 сентября, в единый день голосования, в Мордовии состоялись выборы руководителя республики. Они прошли впервые с 2003 года. На должность руководителя региона выдвинулись пять кандидатов: врио главы Мордовии Владимир Волков, выдвинутый КПРФ президент группы компаний «Инмедтех» Дмитрий Кузякин, депутат Госсобрания региона Евгений Тюрин (ЛДПР), доцент МГУ имени Огарева Тимур Гераськин («Справедливая Россия»), а также Петр Вильмакин от Партии мира и единства.

По предварительным данным, за Волкова проголосовали 92,75 процента граждан.