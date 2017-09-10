Врио главы Мордовии набрал 92 процента голосов на старте подсчета

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Владимир Волков лидирует на выборах руководителя региона. Об этом сообщает республиканский Центризбирком, передает в воскресенье, 10 сентября, РИА Новости.

По информации ЦИК, к настоящему времени обработано 7,26 процента протоколов участковых избирательных комиссий (57 из 785). За Волкова проголосовали 92,75 процента.

Прямые выборы руководителя республики проходят впервые с 2003 года. На должность главы Мордовии претендуют пять кандидатов: Волков, выдвинутый КПРФ президент группы компаний «Инмедтех» Дмитрий Кузякин, депутат Госсобрания региона Евгений Тюрин (ЛДПР), доцент МГУ имени Огарева Тимур Гераськин («Справедливая Россия»), а также Петр Вильмакин от Партии мира и единства.

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В ЦИК отметили, что на втором месте после Волкова идет Кузякин с 2,79 процента голосов. Тюрин получил поддержку 2,62 процента избирателей, Гераськин — 1,03 процента, Вельмакин — 0,51 процента.

Волков возглавляет Мордовию с 2012 года, срок его полномочий истекал в мае 2017-го. В апреле президент России Владимир Путин назначил его врио руководителя республики до выборов.