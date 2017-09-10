Медведев приехал в штаб «Единой России» и похвалил выборы

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приехал в штаб партии, чтобы подвести итоги единого дня голосования. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Выборы состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши сторонники, и в целом наблюдатели, которые были на избирательных участках», — обратился Медведев к однопартийцам в штабе.

Он отметил, что в этом году выборы не совпали с федеральной кампанией. «Но в целом, на мой взгляд, это не сказалось на качестве. И практически в каждом регионе наши избиратели демонстрировали уважение к выборам и достаточно высокую активность — где-то больше, где-то меньше», — заявил председатель партии.

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Он также подчеркнул, что «Единая Россия» приняла самое активное участие в выборах, выдвинув в общей сложности около 37 тысяч кандидатов.

Ранее в этот день Медведев вместе с супругой Светланой проголосовали на избирательном участке в столичном районе Раменки.

По итогам выборов, прошедших 10 сентября, будут замещены два вакантных мандата в Государственной думе, избраны главы 16 регионов и депутаты шести региональных парламентов.

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов РФ во всех 16 регионах. Еще 555 кандидатов от «Единой России» были выдвинуты на выборах депутатов в законодательные собрания в шести субъектах РФ: в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Представители партии участвуют и в других выборах — депутатов представительных органов административных центров, муниципальных.