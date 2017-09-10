Медведев с супругой проголосовали на выборах в Москве

Председатель правительства России Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке в столичном районе Раменки, сообщает ТАСС в воскресенье, 10 сентября.

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Премьер-министр приехал на участок в средней школе №1448 вместе с супругой Светланой. Они расписались в журнале регистрации избирателей, после чего по очереди оставили отметки в бюллетенях для голосования.

Агентство отмечает, что несмотря на визит Дмитрия Медведева, доступ на избирательный участок не ограничивался.

Ранее в воскресенье сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на участке №2151, располагающемся в здании Российской академии наук (РАН).

В единый день голосования, 10 сентября, в столице проходит кампания по выбору депутатов в 125 муниципалитетах. Всего будет распределено более 1,5 тысячи мандатов. За них борются свыше 7,7 тысячи кандидатов, сообщали в Московской избирательной комиссии.