В Мосгоризбиркоме подсчитали число голосующих на дому жителей столицы

Около 60 тысяч человек в Москве проголосуют на выборах муниципальных депутатов на дому. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Мой прогноз на эти выборы — в районе 60 тысяч человек, которые проголосуют на дому. Но прием заявлений (на участие в голосовании вне участка — прим. «Ленты.ру») длится до 14:00, поэтому пока нельзя точно сказать», — пояснил он.

Горбунов отметил, что сравнение этих данных с прошлыми годами, когда на дому проголосовали 126 тысяч москвичей в 2011-м и 83,5 тысячи в 2016 году, демонстрирует, сколько было сделано для людей с ограниченными способностями, чтобы они могли принять участие в выборах на участках. «Это та категория, которая с удовольствием при помощи соцработников приезжает на участки для того, чтобы лишний раз пообщаться с людьми», — пояснил председатель Мосгоризбиркома.

10 сентября в 125 районах столицы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 явка составила 1,11 процента. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.