Кандидат в депутаты в Москве покусал членов избиркома

Один из кандидатов в муниципальные депутаты в Москве покусал членов избирательной комиссии. Об этом, как передает ТАСС, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Говоря о нарушениях на выборах в столице, он заявил, что первый сигнал был связан с нарушением общественного порядка. «В Дорогомилове на участке 2559 удален силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы этим занимаются», — сказал Горбунов.

Кроме этого, по его словам, Мосгоризбирком получил жалобу о том, что в Марьино якобы голосуют по разнарядке. Но оказалось, что после голосования семья из четырех человек решила сфотографироваться с членом избиркома у стенда с плакатом. «Это тут же выкладывается организованно в интернет как голосование группой. Хорошо, бдительность», — пошутил глава Мосгоризбиркома.

Кроме этого, несколько проблем возникло на участке в здании Центрального телеграфа. «Это связано с режимом, везде ограждения стоят, а на том участке жители голосуют. Проход есть через рамки металлоискателей, но некоторым это не нравится. Несколько сигналов получили», — сказал Горбунов.

10 сентября в 125 районах столицы проходят выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватывают все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По данным на 10:00 явка составила 1,11 процента. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.