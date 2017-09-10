Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве, пишет «Интерфакс».

Президент проголосовал на участке номер 2151, располагающемся в здании Российской академии наук (РАН).

Поприветствовав сотрудников УИКа Путин предъявил паспорт, получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования. После этого он подошел к одной из прозрачных урн и опустил в нее документ.

На участке номер 2151 явка была невысокой в отличие от 2016 года, когда на нем проходили выборы депутатов Государственной думы. По данным секретаря участка Галины Поплетеевой, к 11:40 по московскому времени на участке проголосовал 51 человек из 1328 граждан, приписанных к участку. Нарушений на участке зафиксировано не было.

Несмотря на приезд Владимира Путина доступ избирателей на участок не ограничивали.

В Москве в воскресенье проходят муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.