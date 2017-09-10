В Гидрометцентре рассказали о влиянии американских ураганов на выборы в России

Бушующие у берегов США ураганы «Ирма», «Хосе» и «Катя» не помешают выборам на территории Российской Федерации. Об этом, как сообщает ТАСС, в ходе работы информационного центра ЦИК рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Грозные опасности, которые сотрясают Атлантику и Северо-Американский континент, нам не угрожают», — сказала она.

В избирательной комиссии Камчатского края отмечают, что дождливая погода, которая установилась регионе, не повлияла на ход единого дня голосования. Явка соответствовала обычной при выборах в органы местного самоуправления, сообщила председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина, передает ТАСС.

«День голосования прошел спокойно при хорошей явке, которая соответствовала традиционной явке при выборах в органы местного самоуправления. В целом по Камчатскому краю она составила 16,68 процента. Поступила одна жалоба по 52 избирательному участку, который находится в Петропавловске- Камчатском, сейчас избирательная комиссия проводит проверку фактов, изложенных в жалобе», — сказала собеседница агентства.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

В настоящий момент к юго-восточному побережью США приближается ураган «Ирма». Национальный центр предупреждения ураганов первоначально присвоил «Ирме» максимальную пятую категорию, затем она была понижена до четвертой, вновь повышена до пятой, в настоящее время у него третья категория.

«Ирма» оказалась сильнее урагана «Харви», обрушившегося на юго-восточное побережье США в конце августа. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

Кроме того, вблизи берегов США бушуют также ураганы «Хосе» и «Катя».