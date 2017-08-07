Россия
 

Более семи тысяч кандидатов зарегистрированы на столичные муниципальные выборы

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Свыше 7,6 тысячи кандидатов зарегистрированы на выборы в муниципальные советы депутатов в Москве. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передает ТАСС в понедельник, 7 августа.

«Выдвинулось 8329 кандидатов, причем разброс по муниципальным образованиям достаточно большой. Наименьшее количество — 32, а в ряде районов более чем 130 кандидатов», — сказал он.

Горбунов уточнил, что 6497 кандидатов были выдвинуты 32 партиями, еще 1832 человека участвуют в голосовании как самовыдвиженцы.

В единый день голосования, 10 сентября, в столице пройдут выборы советов депутатов в 125 районах. В общей сложности по итогам голосования будет замещено порядка полутора тысячи мандатов.

Всего в этот день по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Голосование не будет проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге. 10 сентября будет работать интернет-портал, где будет представлена визуальная и текстовая информация о ходе голосования.

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