Памфилова объяснила бесполезность идеи обязать россиян идти на выборы

Идея законодательно обязать россиян участвовать в выборах контрпродуктивна, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в среду, 26 июля.

«В некоторых странах есть такая норма, но я категорически против, чтобы просто так такую норму ввести. Заставить из-под палки можно, но наши люди научились выходить из разных ситуаций, и от этого никто не выиграет», — сказала Памфилова на встрече с общественностью и представителями партий в Пятигорске.

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Глава ЦИК отметила, что явку необходимо повышать за счет эффективности демократических процедур. «Конкуренция должна быть реальная, программы партий интересные — чем-то завлечь избирателей. Должен быть естественный интерес и четкое понимание избирателя, что от его голоса зависит его будущее», — подчеркнул она.

Ранее в среду Памфилова сообщила, что ЦИК и законодатели внесут изменения в процедуру избирательного процесса для повышения прозрачности выборов и расширения возможностей для общественного контроля.

Днем ранее сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную выдачу и получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование. Госдума в окончательном чтении приняла этот документ 19 июля.

10 сентября в единый день голосования по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня.