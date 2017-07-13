ЦИК попросил у сенаторов помощи в борьбе с иноагентами

Центризбирком попросил российских сенаторов помочь с выявлением иностранных агентов, намеренных дискредитировать предстоящие в сентябре выборы. С таким призывом к Совету Федерации обратился член ЦИК Антон Лопатин, передает ТАСС в четверг, 13 июля.

«У нас изменилось избирательное законодательство. Это законодательство рассчитано на порядочного избирателя, и нужно понимать, что этим могут воспользоваться эксперты, агенты, которые отрабатывают иностранные капиталы», — сказал он на заседании экспертной группы, созданной комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

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По мнению члена Центризбиркома, сенаторы должны выработать рекомендации по выявлению иноагентов. Лопатин отметил, что многие организации юридически не являются иностранными НКО, однако их интересы «могут быть направлены на дискредитацию выборов».

Он также не исключил, что иностранные агенты могут попытаться устроить своего человека администратором, оператором системы ГАС «Выборы».

26 июня председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что влияние иностранных государств на внутренние процессы в России усиливается. По ее словам, об этом свидетельствуют данные из регионов.

14 июня в верхней палате парламента была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Москвы.

В конце мая Госдума приняла пакет поправок в избирательное законодательство, которым, в частности, отменяются открепительные удостоверения.