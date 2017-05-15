В ЦИК исключили возможность взлома обеспечивающей выборы системы

Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы», в которой содержатся данные о российских избирателях, участниках выборов и их итогах, защищена от хакерских атак, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в понедельник, 15 мая.

«Система ГАС "Выборы" закольцована на ТИКах (территориальных избирательных комиссиях — прим. «Ленты.ру»), это три тысячи ТИКов. Это проверенная система, это люди, специально обученные, она автономна, ей не страшны никакие кибератаки», — сказала она.

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Вместе с тем Памфилова отметила, что участковые комиссии пока не подключены к системе. В настоящее время первоочередной задачей ЦИК является оснащение всех 94 тысяч участковых избиркомов компьютерами, подчеркнула глава ведомства.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows при помощи вируса-шифровальщика WannaCry. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. Жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах, уточняет агентство. В России воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон», МВД и МЧС.

12 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В частности, он предусматривает отмену открепительных удостоверений на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года.

Система «Выборы» предназначена для компьютерного подсчета голосов избирателей.