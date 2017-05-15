Захотевших сменить место для голосования попросят объясниться

Избиратели, которые за четыре дня до выборов и позднее решат проголосовать не по месту регистрации, должны будут в заявлении указать причину смены избирательного участка, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС в понедельник, 15 мая.

Для таких избирателей будет организовано от 9 до 12 тысяч дополнительных участков, уточнила Памфилова. Желающий проголосовать должен будет подать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов. Заявление будет защищено специальными марками во избежание фальсификаций и повторного голосования.

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По словам главы ЦИК, число таких комиссий будет варьироваться в каждом регионе в зависимости от плотности населения. Список УИКов, где смогут проголосовать открепившиеся в последний момент, будет заранее опубликован. «Надо будет определить четко, кто из членов УИК будет за это отвечать. Может быть, представители разных партий, самых-самых оппозиционных, которые есть в этой комиссии», — предложила Памфилова.

26 апреля замглавы Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что избиратели смогут подать заявку на голосование вне места регистрации через сайт госуслуг.

В том же месяце Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В частности, он предусматривает отмену открепительных удостоверений на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года.