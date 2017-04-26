Заявки на голосование без открепительных соберут через сайт госуслуг

Избиратели смогут подать заявку на голосование вне места регистрации через сайт госуслуг, сообщил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев в среду, 26 апреля. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас сегодня с Минкомсвязи есть договоренность о том, что мы используем возможности этого сайта», — сказал он, отметив, что на портале госуслуг на сегодняшний день зарегистрировано 30 миллионов «самых активных» граждан.

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Булаев подчеркнул, что этот механизм не противоречит закону, так как на избирательном участке гражданин в любом случае обязан предоставить паспорт.

ЦИК также планирует создать сеть специальных пунктов приема заявлений на голосование не по месту регистрации в тех районах, где желающих ожидается больше всего. «У нас сегодня есть понимание, представление и финансовые ресурсы, что там нужно поставить, чтобы подача заявления не вызывала очереди», — отметил замглавы комиссии.

Предполагается, что граждане, которые не смогут оказаться по месту регистрации в день выборов, должны подать заявление на голосование по месту нахождения до 17:00 часов дня, предшествующего выборам.

Ранее в среду глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае отмены открепительных удостоверений в выборах дополнительно смогут поучаствовать от 5 до 20 миллионов избирателей.

12 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В частности, он предусматривает отмену открепительных удостоверений на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года.