За организацию «каруселей» на выборах пригрозили уголовным сроком

В Госдуму планируется внести проект поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание за организацию неоднократного повторного голосования на выборах. Об этом заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, передает ТАСС в четверг, 13 апреля.

По ее словам, организация неоднократного получения бюллетеней «не покрывается теми составами преступлений, которые сейчас есть в Уголовном кодексе». «Сейчас мы прорабатываем со специалистами соответствующий состав», — сказала она.

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ЦИК не имеет права законодательной инициативы. Ожидается, что проект закона будут вносить депутаты или сенаторы, уточняет агентство.

12 апреля нижняя палата парламента в первом чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, которые касаются в том числе манипуляций с бюллетенями. Согласно документу, за неоднократное голосование или его организацию грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

18 сентября 2016 года председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала чушью заявления о «каруселях» с открепительными удостоверениями в ходе выборов в Госдуму. Она также пригрозила подать в суд на авторов подобных заявлений.

Повторное голосование, или так называемая «карусель», считается одним из наиболее распространенных способов мошенничества на выборах. Перед входом в избирательный участок человеку передают уже заполненный бюллетень, который он опускает в урну для голосования. На выходе из участка он передает организатору «карусели» новый бланк за деньги или другое вознаграждение.