Госдума поддержала разрешающий перенос президентских выборов законопроект

Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 12 апреля.

Накануне документ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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Блок поправок, направленный на повышение прозрачности выборов президента России и либерализацию подхода к назначению наблюдателей, был внесен сенаторами 3 марта.

В частности, авторы инициативы предлагают разрешить переносить выборы главы государства не на первое, а на третье воскресенье марта. Они поясняют необходимость этой поправки тем, что на календарь кампании может повлиять 8 Марта.

Документ также включает отмену открепительных удостоверений и введение обязательной видеотрансляции с избирательных участков. Кроме того, он предусматривает увеличение штрафа на незаконную выдачу бюллетеня почти в 10 раз — с 3,5 до 30 тысяч рублей.

Следующие выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года. О своем намерении баллотироваться на пост главы государства заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве бизнесмен Сергей Полонский.