Россия
 

В правительстве поддержали идею переноса президентских выборов на 18 марта

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Андрей Клишас
Андрей Клишас

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в избирательное законодательство, внесенные членами Совфеда Андреем Клишасом и Анатолием Широковым и предполагающие проведение президентских выборов 18 марта, пишут «Ведомости».

В проекте отзыва комиссии на документ, имеющийся в распоряжении газеты, нет никаких замечаний. Первое чтение в Госдуме должно состояться 14 апреля.

Поправки в избирательное законодательство уже одобрил профильный комитет нижней палаты парламента, уточняет издание.

Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал перенос дня голосования на третье воскресенье марта — 18 числа, отметив, что эта дата совпадает с днем подписания главой государства Владимиром Путиным указа «О признании Республики Крым» в 2014 году.

Сенаторы Клишас и Широков внесли на рассмотрение нижней палаты блок поправок, направленных на повышение прозрачности выборов президента России и либерализацию подхода к назначению наблюдателей, 3 марта. В частности, они предложили уточнить возможность переноса даты выборов главы государства.

Согласно действующему законодательству, выборы президента назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Волеизъявление должно проводиться во второе воскресенье марта. Однако, как отмечают парламентарии, на календарь кампании может повлиять 8 Марта. Тогда выборы переносятся на неделю раньше.

Новые поправки предлагают изменить систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье месяца.

Следующие выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года.

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