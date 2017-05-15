ЦИК и «Яндекс» создадут карту избирательных участков к президентским выборам

Центризбирком России совместно с компанией «Яндекс» разработает к президентским выборам карту избирательных участков, сообщил зампредседателя ведомства Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 15 мая.

«У нас на днях состоится встреча с руководством "Яндекса", которое готово сотрудничать с нами на добровольной основе, начали это уже делать. Мы надеемся заключить соглашение, которое сделает наши взаимоотношения публичными»,— сказал он.

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Булаев отметил, что карта будет разработана с учетом отмены открепительных удостоверений. Находящиеся не по месту регистрации избиратели смогут с ее помощью найти участки, где смогут проголосовать. Представитель ЦИК подчеркнул, что в России нет аналогов таких разработок.

Ранее в понедельник глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что для избирателей, которые за четыре дня до выборов и позднее решат проголосовать по месту нахождения, будет организовано от 9 до 12 тысяч дополнительных площадок. В заявлении должна будет указана причина смены избирательного участка.

12 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В частности, он предусматривает отмену открепительных удостоверений на президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.