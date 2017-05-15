В «Яндексе» уточнили информацию о сотрудничестве с ЦИК

«Яндекс» не планирует создавать сервис для поиска избирательных участков или отдельную карту с ними совместно с Центризбиркомом России. Об этом говорится в комментарии пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

Там подчеркнули, что на картах соответствующего сервиса «Яндекса» уже сейчас можно найти избирательные участки. «Мы обсуждаем с ЦИК ее участие в партнерской программе "Яндекс.Справочника", чтобы увеличить полноту и точность отображения на "Яндекс.Картах" отделений ЦИКа и избирательных участков», — говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что аналогичное предложение направлено в том числе и другим организациям — как частным, так и государственным, которые располагают более чем 30 отделениями.

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Ранее в понедельник со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева сообщалось, что ведомство совместно с «Яндексом» разработает карту избирательных участков к президентским выборам, которые пройдут в 2018 году.

20 марта «Известия» писали, что Центризбирком и «Яндекс» обсуждают возможность создания мобильного приложения, которое поможет избирателям найти подходящий для них участок. Булаев тогда заявил, что эта информация преждевременна, и уточнил, что с сотрудниками компании обсуждалась возможность участия ведомства в программе «Яндекс.Справочник». Информацию опровергли и в пресс-службе «Яндекса».