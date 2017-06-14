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Совфед создал комиссию по борьбе с вмешательством в дела России

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В Совете Федерации создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Соответствующее решение сенаторы приняли на пленарном заседании в среду, 14 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Главой комиссии избран зампредседателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов.

Основные ее задачи — изучение состояния международного права в указанной области, мониторинг деятельности иностранных государств по вмешательству в различные сферы деятельности в России, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства.

13 июня Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что комиссия не намерена подменять спецслужбы или надзорные органы, а будет оперировать исключительно парламентскими методами. «Мы будем выпускать с определенной периодичностью доклады, в которых дадим рекомендации нашим коллегам, как защитить наше суверенное государство, его суверенное пространство от вмешательства извне в его политическую жизнь», — пояснил он.

О создании органа стало известно 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу законодателей, отметил, что интерес парламентариев к этой проблеме оправдан. В начале июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в российскую политику.

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