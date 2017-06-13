В Совфеде объяснили методы работы комиссии против вмешательства в дела России

Временная комиссия по предотвращению вмешательства во внутренние дела России, создаваемая в Совете Федерации, будет заниматься сбором информации и изучением законодательной практики западных стран в этой сфере. Об этом сообщил зампредседателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 13 июня.

«Например, США, с моей точки зрения, во многом преуспели в охране своего суверенитета. Это одна из немногих стран, которая защищает его, невзирая ни на кого. К примеру, очень выборочно допускают наблюдателей на избирательные участки. Есть что поизучать», — сказал сенатор.

Он пояснил, что комиссия не намерена подменять спецслужбы или надзорные органы, а будет оперировать исключительно парламентскими методами. «Мы будем выпускать с определенной периодичностью доклады, в которых дадим рекомендации нашим коллегам, как защитить наше суверенное государство, его суверенное пространство от вмешательства извне в его политическую жизнь», — пояснил Климов.

Парламентарий подчеркнул, что в вопросе защиты интересов страны «очень важно давать отпор на ранних подступах при помощи всего инструментария, которым должно обладать любое современное государство».

14 июня на пленарном заседании Совфед утвердит состав временной комиссии палаты по защите суверенитета, пишет «Парламентская газета». По данным издания, комитет по международным делам выдвинул кандидатуру Андрея Климова на пост главы комиссии.

О создании органа стало известно 6 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил, что интерес парламентариев к этой проблеме оправдан. 2 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в российскую политику.