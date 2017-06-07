К защите суверенитета России от нападок извне привлекут регионы

Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании рассмотрит вопрос о создании временной комиссии по защите суверенитета России и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в среду, 7 июня, передает ТАСС.

«Поступило такое предложение. Мы считаем его важным и на ближайшем пленарном заседании примем решение о создании такой специальной комиссии, которая будет взаимодействовать с институтами гражданского общества, с правоохранительными органами», — сказала Матвиенко.

Материалы по теме «Просто очередная ерунда» Что Путин рассказал американской телеведущей о «русских хакерах»

Она также отметила, что в работе комиссии будут участвовать и региональные законодатели.

6 июня глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в верхней палате парламента будет создана комиссия против вмешательства иностранных государств в дела Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, отметил, что интерес парламентариев к этой проблеме оправдан.

2 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заметил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в российскую политику.