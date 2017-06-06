Песков прокомментировал идею создания комиссии по вмешательству в дела России

Российские парламентарии вправе создавать любые комиссии, в том числе по противодействию вмешательству во внутреннюю политику страны извне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 6 июня.

«Попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации есть, они хорошо известны. И, безусловно, это требует определенного внимания. Поэтому то внимание, которое проявляют к этой теме депутаты, оно вполне понятно и объяснимо», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя информацию о создании нового органа.

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Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в верхней палате парламента будет создана комиссия против вмешательства иностранных государств в дела Москвы.

5 июня российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но при этом обижаются на Россию, якобы вмешавшуюся в их президентские выборы.

2 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заметил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в российскую политику.