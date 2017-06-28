В Совфеде поищут способы блокировать в России иностранные СМИ на русском языке

В Совете Федерации рассматривают возможность блокировать иностранные СМИ, которые пишут или вещают на русском языке и имеют аудиторию на территории России. Этот вопрос обсуждался на закрытом заседании комиссии Совфеда по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством, передает ТАСС.

Глава комиссии Андрей Климов заявил о необходимости разработать законодательную базу, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом. По словам сенатора, эти предложения уже прорабатываются Совфедом.

«Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России», — перечислил сенатор пункты, которые необходимо внести в закон.

Минюст предлагается наделить правом вести расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных не в России. «В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и [признаки] деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — сказал Климов.

Временная комиссия по мониторингу попыток вмешательства извне во внутренние дела России была создана 14 июня. В нее вошли 10 сенаторов. В задачи комиссии входит анализ российских и иностранных законов, а также правоприменительной практики для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере защиты суверенитета. Кроме того, комиссия должна контролировать работу «иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленную на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ».