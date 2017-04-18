В Госдуме заподозрили американские СМИ во влиянии на выборы в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил разобраться в конкретных случаях воздействия русских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала CNN на выборы в России. Его слова приводит ТАСС во вторник, 18 апреля.

«Обсуждаемые нами структуры являются частью более масштабной американской системы давления на нашу страну. Поэтому целесообразно рассмотреть не только возможности вмешательства США в российский электоральный процесс, но и в дела нашей страны в целом», — сказал Левин на расширенном заседании комитета.

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По его словам, система давления включает в себя «различные фонды, НКО, гранты и многое другое». Он также отметил, что комитет пригласил на сегодняшние слушания представителей CNN и «Радио Свобода», но они не изъявили желания участвовать в обсуждении.

17 марта с предложением проверить работу американских СМИ на территории России выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, это станет ответом на действия политиков США, которые регулярно обвиняют российские СМИ во вмешательстве во внутренние дела страны. В тот же день нижняя палата парламента дала соответствующее поручение комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи.

14 марта сообщалось, что американский сенатор Джин Шахин намерена разработать законопроект о модернизации регистрации иностранных агентов в США, направленный против телеканала Russia Today. Сенатор полагает, что канал мог нарушить закон о регистрации иноагентов. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поблагодарил Шахин за популяризацию RT.