Госдума проверит американские СМИ ради взаимной вежливости

Госдума поручила комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи проверить законность работы американских СМИ на территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 17 марта.

Депутаты проверят, в частности, русские службы «Радио Свобода», «Голоса Америки» и телеканала CNN. С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

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По его словам, это станет ответом на действия американских политиков, которые регулярно обвиняют российские СМИ во вмешательстве во внутренние дела страны. «Возрождаются времена, когда в США Дональд Дак вместе c Микки Маусом считались агентами Кремля. В этой ситуации надо быть взаимно вежливыми», — подчеркнул Затулин.

Ранее в пятницу сообщалось, что поводом для этой инициативы стал законопроект американского сенатора Джин Шахин о модернизации регистрации иностранных агентов в США, направленный против телеканала Russia Today.

15 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поблагодарил Шахин за популяризацию RT.

О планах демократа от штата Нью-Гэмпшир представить законопроект, направленный против RT, издание Politico сообщило 14 марта. Отмечалось, что документ стал реакцией на доклад американских спецслужб о влиянии Москвы на президентские выборы в США.