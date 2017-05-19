В Госдуме отчитались о проверке американских СМИ

Около тысячи компаний, связанных с выпуском СМИ, изменили структуру после запрета на иностранное владение, 30 изданий ежеквартально информируют Роскомнадзор о получении грантов из-за рубежа. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает РИА Новости.

Депутат, выступавший с докладом о проверке деятельности американских СМИ на предмет соответствия российскому законодательству, подчеркнул, что работа масс-медиа в России не будет ограничиваться. «Свобода слова по конституции является священной», — напомнил он, отметив вместе с тем, что все издания обязаны соблюдать российское законодательство.

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Дополнительного обсуждения требует вопрос, почему иностранные СМИ, вещающие на русском языке, получают аккредитацию при Министерстве иностранных дел РФ, а не регистрируются в Роскомнадзоре, отметил также Левин.

В действиях американского парламента по ограничению работы телеканала Russia Today и агентства Sputnik депутаты увидели признаки недобросовестной конкуренции. «Экспертом Высшей школы экономики было высказано обоснованное предположение, что американское медиасообщество напугано качеством работы российских СМИ в англоязычном информационном пространстве», — цитирует Левина RT.

17 марта Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству.

С 2016 года СМИ, работающие на территории России, обязаны отчитываться о финансировании из-за рубежа. Издания должны раскрывать средства, полученные от иностранного государства, международных организаций, иностранных агентов или российских компаний, учредителями или участниками которых являются иностранцы.