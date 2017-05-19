Жириновский захотел обсудить с ФСБ американские СМИ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Госдуме закрытые слушания о влиянии американских СМИ на внутриполитическую ситуацию в России и пригласить на них директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 мая.

«У них-то (сотрудников Федеральной службы безопасности — прим. «Ленты.ру») больше материалов, они-то лучше знают», — сказал Жириновский. Он подчеркнул, что в работе русскоязычных отделений американских СМИ «много скрытых проблем».

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Предложение лидера либерал-демократов поддержал единоросс, глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. По его мнению, извне постоянно предпринимаются попытки вмешательства в российские выборы. «Пусть он нам расскажет в том числе о закрытых договорах (СМИ с зарубежными структурами — прим. «Ленты.ру»), о которых ФСБ точно знает», — цитирует депутата «Интерфакс».

17 марта первый зампред думского комитета по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил проверить законность работы «Радио Свобода» и «Голоса Америки» на территории России.

Поводом для проверки стал законопроект американского сенатора Джин Шахин о модернизации регистрации иностранных агентов в США, разработанный из-за якобы предпринимаемых телеканалом RT попыток «соблазнить американский народ российской пропагандой». В Кремле сочли, что это пойдет на пользу популяризации российского телеканала.