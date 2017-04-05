Американский сенатор показала на слушаниях фото Путина с Симоньян

Сенатор от штата Нью-Гемпшир, член Демократической партии США Джин Шахин (Jeanne Shaheen) принесла на заседание фотографию, на котором главный редактор канала RT Маргарита Симоньян запечатлена вместе с президентом России Владимиром Путиным. Слушания транслировались в эфире канала C-SPAN2.

По словам Шахин, она заимствовала снимок из рассекреченного американской разведкой доклада. «Я считаю, что американский народ имеет право знать, использует ли российское правительство первую поправку к конституции (гарантирует свободу слова и прессы — прим. «Ленты.ру»), чтобы вредить нашей стране», — пояснила она.

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Сенатор добавила, что «Кремль сам выбирает сотрудников RT и контролирует освещаемые темы, включая дезинформацию и фейковые новости», и привела заголовки некоторых российских СМИ, в частности государственного агентства Sputnik.

«Фейковые новостные истории могут попасть в нашу ленту новостей в Facebook и Twitter, их будут обсуждать наши друзья", — посетовала политик.

Продемонстрированное сенатором фото, о котором шла речь на заседании, было сделано в 2015 году. Снимок содержится в фотобанках российских агентств и доступен для их подписчиков.

Демократы в сенате не раз обсуждали угрозу, которую государственные российские СМИ представляют для их страны. В конце марта сенатор Марк Уорнер (Mark Warner) заявил, что во время выборов американского президента российские СМИ распространяли фейковые новости в ключевых штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган и предложил отозвать у RT лицензию на вещание. В RT обвинения в распространении фейковых новостей отвергают.