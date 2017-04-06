Американские СМИ проверят на предмет вмешательства в российские выборы

Депутаты Госдумы проведут в апреле заседание, посвященное соблюдению законодательства работающими в России редакциями радиостанций «Голос Америки» и Радио «Свобода», а также американской телекомпании CNN. Речь идет о возможном вмешательстве в избирательный процесс. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»), передает ТАСС в четверг, 6 апреля.

Материалы по теме Типичный русский Как российские хакеры докатились до мирового господства

Решение о проведении заседания с участием аналитиков и экспертов принято после консультаций с парламентариями и инициатором протокольного поручения — первым зампредом думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным («Единая Россия»).

По мнению Затулина, проверка должна стать ответом на действия американских политиков, которые регулярно обвиняют российские СМИ во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, на законопроект американского сенатора Джин Шахин о модернизации регистрации иностранных агентов в США, направленный против телеканала Russia Today.

В январе этого года была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США. В документе утверждалось, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. Москва отвергла эти предположения, сравнив обвинения с охотой на ведьм.