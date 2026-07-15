Тайник с неожиданной запиской отыскали в вещах советского солдата в России

Поисковики под Тверью нашли в вещах советского солдата записи на корейском языке

Поисковики в Тверской области, на подъезде к Зубцову, подняли санитарное захоронение солдат Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), где в вещах одного из них оказался тайник с запиской. О самой неожиданной за последние годы находке бойцы поисковых отрядов сообщили на странице во «ВКонтакте».

Всего в санитарном захоронении от 1942 года в селе Гредякино были найдены останки 62 солдат. У некоторых из них оказались медальоны и личные вещи с сохранившимися инициалами. Все это, как отмечается, поможет восстановить судьбу бойцов и в дальнейшем найти их родственников.

В то же время поисковикам попалось зеркальце с необычным тайником — под картонной обложкой сзади солдат вложил бумажку с запиской на корейском языке. Сначала специалистам показалось, что это просто узоры, однако позже они увидели, что это часть алфавитной системы хангыль.

Поисковики и их коллеги в соцсети предположили, что это часть религиозного текста или философского трактата. Также есть версия, что это рецепт из народной медицины для восстановления после ранений. Тем не менее эта находка подталкивает к переосмыслению истории Великой Отечественной войны и новому поиску «корейского следа».

Ранее в болоте под Псковом поисковикам попался армейский сейф с очень ценным содержимым. В нем оказались разные важные записи времен Великой Отечественной войны и боевое знамя.